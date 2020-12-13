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Российские лыжники заняли весь призовой пьедестал на этапе Кубка мира в Давосе

Триумфом завершилась для мужской сборной России по лыжам гонка с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) в воскресенье, 13 декабря. Россияне заняли все три первых места.

Золото досталось Александру Большунову с результатом 32 минуты 46,4 секунды. Вторым стал Андрей Мельниченко (+32,2 секунды), третьим — Артём Мальцев (+39,5). В шаге от подиума остановился Иван Якимушкин (+46,1).

Ради справедливости отметим, что этап пропустили сильнейшие сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (6)

Strelets 77
Сейчас лыжи без скандинавов потеряли интерес, обыгрывать слабых много ума не надо. К чемпионату мира возможно все сильнейшие вернутся.
zlopopik
На самом деле победа Большунова не удивительна - как никак сильнейший лыжник планеты и победитель Кубка мира. Мельниченко и Мальцев тоже вполне заслуженные ребята. Норвежцы смогли бы разбавить первую четверку, но раз их не было, то не было, и гадать не за чем.
264528041
Конкуренции не было, сильнейшие не бежали. Какой триумф.
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