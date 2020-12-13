Главный токсиколог Омской области о повторной попытке убийства Навального: Это вымысел от начала до конца

Никто, кроме медицинского персонала омской городской больницы, не имел доступа в палату Алексея Навального вопреки заявлениям британского издания The Sunday Times. Об этом в воскресенье, 13 декабря, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в интервью ТАСС.

«Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная «утка», все раскручивается ради каких-то определенных целей», — заявил Сабаев.