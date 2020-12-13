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Главный токсиколог Омской области о повторной попытке убийства Навального: Это вымысел от начала до конца

Никто, кроме медицинского персонала омской городской больницы, не имел доступа в палату Алексея Навального вопреки заявлениям британского издания The Sunday Times. Об этом в воскресенье, 13 декабря, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в интервью ТАСС.

«Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная «утка», все раскручивается ради каких-то определенных целей», — заявил Сабаев.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на «источники в немецкой разведке» сообщила, что после неудачной попытки убить Навального с первого раза вероятные российские спецагенты попытались отравить оппозиционного политика снова уже в больничной палате в омской больнице, где он находился в коме.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок» и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.

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Комментарии (7)

alexadmin
Зато теперь комментарий известного специалиста ("Хотели бы убить - убили бы") обрастает новыми пикантными нюансами: Хотели, но и то не смогли. "Что за страна, дажде повесить не могут" (й)
Nafanka
Ранее The Sunday Times со ссылкой на «источники в немецкой разведке» сообщили, что после неудачной попытки убить Навального с первого раза
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А чего своя-то разведка совсем мышей не ловит?! ))) Вся надЁжа теперь только на "источники в немецкой"?! Там опять НАШ беХлый ХГриша-допингист поселился?! Вот чё-та последнее время у страны не очень с носителями имени ХГригорий... )))
Cashmare
Не исключено, что про омскую токсикологию можно сказать то же самое
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