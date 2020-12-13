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Футбольного судью из Петербурга Казарцева опять обвинили в предвзятости. На этот раз он не дал «Уфе» пробить пенальти за игру рукой у соперника

Петербургский футбольный рефери Василий Казарцев опять оказался в центре скандала после своей работы в матче 18-го тура чемпионата РПЛ «Уфа» — «Ротор», который прошел в субботу. По поводу его судейства в интервью сайту Sports.ru в воскресенье, 13 декабря, резко высказался генеральный директор уфимской команды Ринат Шайбеков.

«То, что Василий Казарцев не захотел увидеть пенальти даже на видеоповторе, уже признали все. Этот арбитр результативно ошибся в матче первого тура «Спартак» — «Сочи». Тогда председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Казарцева вернут в РПЛ не ранее начала 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы в ФНЛ. Но, видимо, нашелся человек, который ходатайствовал за него, и вот этот арбитр снова по своему усмотрению вершит судьбы тренеров, игроков и целых клубов. Очень хочется, чтобы Ашот Рафаилович озвучил имя того, кто попросил за Казарцева», — заявил гендиректор «Уфы».

Шайбеков добавил, что петербургский судья потерял нить игры, раздал много желтых карточек, из-за чего уфимская команда останется в следующей игре без нескольких своих лидеров.

Главная претензия к судейству Казарцева — не назначенный пенальти на 67-й минуте, когда игрок «Ротора» Микелтадзе рукой заблокировал удар по своим воротам.

Видеоассистент посоветовал главному арбитру изучить момент. Казарцев посмотрел повтор момента на экране ВАР, но 11-метровый удар не поставил.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц уже признал ошибку в интервью сайту «Р-Спорт».

«Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая ошибка [Казарцева], видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы», — подчеркнул Хачатурянц.

В матче «Сочи» — «Спартак» (2:2), про который говорит гендиректор «Уфы», Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, из-за чего красно-белые потеряли очки. Руководство «Спартака» тогда тоже обвинило судей в предвзятости и пообещало сняться с чемпионата. Позже от этого решения отказались. Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что второй пенальти был действительно назначен ошибочно.

В то же время на семью Казарцева обрушилась волна негативных сообщений в социальных сетях. Мать судьи в интервью «Фонтанке» рассказала о травле.

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Комментарии (1)

perekuz
В своей весьма далёкой молодости я играл в футбол, так в то время пенальти назначался за умышленную игру рукой, а сейчас, судя по репортажам, просто за попадание мяча в руку.
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