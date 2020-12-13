«Решить в течение недели!» Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для того, чтобы остановить рост цен на продукты.
«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в среду. Запись показана 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Президент также отметил, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.
«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то?» — возмутился Путин.
Лидер государства жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.
На бизнес выступление Путина уже подействовало. Ретейлеры пообещали приструнить цены.