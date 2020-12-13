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«Решить в течение недели!» Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для того, чтобы остановить рост цен на продукты.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в среду. Запись показана 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент также отметил, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то?» — возмутился Путин.

Лидер государства жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

На бизнес выступление Путина уже подействовало. Ретейлеры пообещали приструнить цены.

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Комментарии (34)

260571091
может цареныш начнёт с цен на бензин? с какого хера при цене за баррель $50 95 стоит ₽50 ? отмотай, крысёныш на 20 лет назад и посчитай какая должна быть цена без учета людоедских аппетитов ФНБ и прочих бесчеловечных затрат
Эрик Дрейван
До сентябрьских выборов в Думу не так много времени.Пиарщики "Единой России" плетут свои сети вокруг старушек на лавочке.
Modest_5e4ce41f7533b
Плох тот большевик, который не надругается над рыночной экономикой в извращенной форме.
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