«Решить в течение недели!» Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для того, чтобы остановить рост цен на продукты.



«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам в среду. Запись показана 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



Президент также отметил, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

