FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Коронавирусную статистику Петербурга пополнили почти 70 новых смертей

За сутки в смертельную статистику жертв коронавируса в Северной столице внесли 67 случаев. Поправились чуть больше двух тысяч.

Как сообщает оперштаб 13 декабря, всего на сегодняшний день в Петербурге 6324 умерших от ковида. Поправились за сутки еще 2151 пациент, всего болезнь перенесли почти 99 тысяч.

По России за сутки 488 умерших и 20 тысяч выздоровевших. Всего за время пандемии COVID-19 не пережили почти 47 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

srw1956
почему погибших на фронте или от репрессий озвучивают, а от ковида - нет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний