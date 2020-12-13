Коронавирусную статистику Петербурга пополнили почти 70 новых смертей

За сутки в смертельную статистику жертв коронавируса в Северной столице внесли 67 случаев. Поправились чуть больше двух тысяч.

Как сообщает оперштаб 13 декабря, всего на сегодняшний день в Петербурге 6324 умерших от ковида. Поправились за сутки еще 2151 пациент, всего болезнь перенесли почти 99 тысяч.

По России за сутки 488 умерших и 20 тысяч выздоровевших. Всего за время пандемии COVID-19 не пережили почти 47 тысяч.