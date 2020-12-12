Сотни поклонников балета собрались сегодня, 12 декабря, в Михайловском театре. «Золушку» играли при полном зале. Этим же вечером художественный руководитель театра Владимир Кехман отменил новогодние спектакли.
На фото, предоставленном «Фонтанке» пресс-службой театра, можно увидеть, при каких условиях проходило представление: полный зал зрителей, большинство из них — в масках, хотя некоторым явно претит сидеть с закрытым носом 2,5 часа. Где 75% мест, которые, согласно постановлению губернатора Петербурга, должны быть свободными для соблюдения эпидемиологических мер, неясно (правда, в документе есть оговорка: «Если иное не предусмотрено после 02.12.2020 Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»). По словам Владимира Кехмана, театр имеет все необходимые разрешения.
Художественный руководитель театра Владимир Кехман вечером 12 декабря заявил, что после сегодняшнего разговора с Александром Бегловым принял решение, «несмотря на разрешение Роспотребнадзора, отменить спектакли 30 и 31 декабря и ждать, пока врачи не скажут: "Можете петь и танцевать"».