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«Фонтанка» показывает, как выглядел спектакль, после которого Михайловский театр обещал поберечь зрителей

Сотни поклонников балета собрались сегодня, 12 декабря, в Михайловском театре. «Золушку» играли при полном зале. Этим же вечером художественный руководитель театра Владимир Кехман отменил новогодние спектакли.

На фото, предоставленном «Фонтанке» пресс-службой театра, можно увидеть, при каких условиях проходило представление: полный зал зрителей, большинство из них — в масках, хотя некоторым явно претит сидеть с закрытым носом 2,5 часа. Где 75% мест, которые, согласно постановлению губернатора Петербурга, должны быть свободными для соблюдения эпидемиологических мер, неясно (правда, в документе есть оговорка: «Если иное не предусмотрено после 02.12.2020 Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу»). По словам Владимира Кехмана, театр имеет все необходимые разрешения.

Фото: пресс-служба Михайловского театра

Художественный руководитель театра Владимир Кехман вечером 12 декабря заявил, что после сегодняшнего разговора с Александром Бегловым принял решение, «несмотря на разрешение Роспотребнадзора, отменить спектакли 30 и 31 декабря и ждать, пока врачи не скажут: "Можете петь и танцевать"».

Фото: пресс-служба Михайловского театра

Согласно последней версии 121-го коронавирусного постановления, с 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

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Комментарии (43)

весна идёт
Фонтанка, спасибо за этот материал! Театр прижучили. Они прекратили бесконтрольную продажу билетов до полного зала! Теперь бы штрафануть их ещё за то, что обманывали людей, уверяя всех покупающих билеты, что зал будет наполнен на 25 процентов. Сколько народу они перезаражали? У них почти 100% было на всех балетных спектаклях. Бардак прекратили только сегодня вечером. На Дон Кихота с Осиповой все равно процентов 80 билетов продано.
весна идёт
Аншлаг этот кстати собрала балерина Осипова. Ей, так же как и Басте, закон не писан. И так же, как и Баста, не хочет она выступать для полупустого зала. Баста получил общественное порицание, Ледовый оштрафовали и наказали. А в Михайловском грядет новый аншлаг - на днях будет Дон Кихот с Осиповой. Примите меры!
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Никак не пойму, почему претензия к театрам и людям, которые туда ходят. Обратите свои взоры на метро, например. А еще лучше адресуйте претензии к государству. Закрытие театров, ресторанов и даже Макдональдса не решит никак ситуации. Государство должно взять на себя все расходы на СИЗ для граждан, в метро, торговых центрах, общественном транспорте за счет государства должны раздавать бесплатно маски, висеть антисептики. Участковые должны приходить в день обращения, тесты должны делать в день обращения. Важно грамотно информировать граждан о симптомах ковида - не только кашель, потеря обоняния и вкуса и высокая температура, а зачастую именно слабость, потливость, чувство усталости являются характерными симптомами коронавируса, при этом температура вполне себе может быть в районе безобидных 37. Однако, уже при этих симптомах необходимо быть бдительными. А в театрах, ресторанах, особенно, приличных, как раз гораздо безопаснее, чем в метро и маршрутках, лентах и пятерочках.
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