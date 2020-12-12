Водитель «Рейндж Ровер» подбил «Киа» на Заневском проспекте в Петербурге вечером 12 декабря. На вопросы других водителей и полиции он решил не отвечать.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД региона, столкновение произошло после семи часов вечера на перекрестке Стахановцев и Заневского проспекта. «Рейндж Ровер» врезался «Киа», после чего водитель «британца» сбежал. Сейчас его разыскивают.
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с места аварии.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам «Рейндж Ровер» ехал на приличной скорости и практически выталкивал других автомобилистов с проспекта. Затем он не справился с управлением и сбил дорожный знак. Подбитых машин могло бы быть больше, но водители вовремя отреагировали. Никто не пострадал.