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«Рейндж Ровер» на Заневском устроил толкотню и дрифт. Водитель сбежал

Водитель «Рейндж Ровер» подбил «Киа» на Заневском проспекте в Петербурге вечером 12 декабря. На вопросы других водителей и полиции он решил не отвечать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД региона, столкновение произошло после семи часов вечера на перекрестке Стахановцев и Заневского проспекта. «Рейндж Ровер» врезался «Киа», после чего водитель «британца» сбежал. Сейчас его разыскивают.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с места аварии.

«Фонтанка.ру»

Судя по кадрам «Рейндж Ровер» ехал на приличной скорости и практически выталкивал других автомобилистов с проспекта. Затем он не справился с управлением и сбил дорожный знак. Подбитых машин могло бы быть больше, но водители вовремя отреагировали. Никто не пострадал.

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Комментарии (3)

White Elk
А под финал видео - кто приезжает, Росгвардия?
Sadava
И лет ему всего 18, как окажется, и за рулем не он был, и угнали, вообще, за час до этого.
Ник Приносящий Счастье
Скука, а не новости. Можно спать идти.
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