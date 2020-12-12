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Голы Дзюбы и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Динамо» и вывели петербуржцев на первое место

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 18 тура чемпионата России против московского «Динамо», который прошел в субботу, 12 декабря, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 3:1.

автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру»

Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (14 минута, 34 — с пенальти) и Сердар Азмун (84). У «Динамо» отличился Николай Комличенко (56 — с пенальти).

Благодаря этой победе «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу с 38 очками, оторвавшись от идущего вторым «Спартака» на три балла. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 16 декабря в Санкт-Петербурге против московского «Спартака».

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Комментарии (1)

sektor7
С победой, родной клуб!
Спасибо!
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