В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо», который прошел в субботу, 12 декабря, в столице Латвии. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4–1.
Зрителей на трибунах нет, но без поддержки мы не остались.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 12, 2020
Болельщик СКА прокрался на Арену Рига в одном из баулов!#ДРГСКА pic.twitter.com/4ucwQRJfBM
Голы за СКА забили Игорь Ожиганов (2 минута), Владимир Ткачев (10), Яков Тренин (20) и Андрей Кузьменко (25).
Кузя точен!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 12, 2020
А четвертый гол никогда не помешает. pic.twitter.com/fJoCReEmFr
Автором единственной шайбы у «Динамо» стал Мартиньш Дзиеркалс (49).
Следующий матч СКА проведет 22 декабря против ЦСКА.