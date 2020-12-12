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СКА обыграл рижское «Динамо» на выезде

В пользу хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо», который прошел в субботу, 12 декабря, в столице Латвии. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4–1.

Голы за СКА забили Игорь Ожиганов (2 минута), Владимир Ткачев (10), Яков Тренин (20) и Андрей Кузьменко (25).

Автором единственной шайбы у «Динамо» стал Мартиньш Дзиеркалс (49).

Следующий матч СКА проведет 22 декабря против ЦСКА.

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Комментарии (2)

Алешик
Сдал СКА.. Не тот уже он,что был ранее... Увы и ах
sektor7
С победой!
СКА вернулся должок за проигрыш дома
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