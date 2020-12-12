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Воскресенье в Петербурге будет холодным. В Ленобласти ночью приморозит до -12

О гололедице на дорогах Петербурга и области в воскресенье, 13 декабря, предупреждают в МЧС.

Снега в конце недели ждать не стоит — ночью небо над городом расчистится, днём будет переменная облачность. В тёмное время суток, по данным Северо-Западного УГМС, температура в Петербурге опустится до -7 градусов, в Ленобласти морозы ударят местами до -12. Днём столбик термометра будет колебаться между -3 и -5 в Северной столице, а в окрестностях — от -3 до -8.

Ветер ожидается умеренный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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Комментарии (2)

ssr
у меня точно тепло красавица...)))
Riptide
... для НЕКОТОРЫХ это не беда. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе с красного? ... )))
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