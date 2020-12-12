За украденными с банковских счетов миллионами с помощью перевыпущенной сим-карты могут стоять два жителя Москвы. Потерпевший есть и в Петербурге.



Как сообщает «МВД-Медиа» 12 декабря, подозреваемые арестованы, задерживали их по домам при поддержке ФСБ. По версии следствия, они подделывали паспорта, приходили в салоны связи, где просили перевыпустить сим-карты. Затем попадали в личный кабинет банковского приложения и уводили со счетов деньги. Таким образом похитить удалось 122 млн рублей.