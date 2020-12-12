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В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве на 122 млн. Деньги по незамысловатой схеме воровали в том числе в Петербурге

За украденными с банковских счетов миллионами с помощью перевыпущенной сим-карты могут стоять два жителя Москвы. Потерпевший есть и в Петербурге.

Как сообщает «МВД-Медиа» 12 декабря, подозреваемые арестованы, задерживали их по домам при поддержке ФСБ. По версии следствия, они подделывали паспорта, приходили в салоны связи, где просили перевыпустить сим-карты. Затем попадали в личный кабинет банковского приложения и уводили со счетов деньги. Таким образом похитить удалось 122 млн рублей.

Потерпевших пока трое — в Москве, Петербурге и Красноярском крае. Как отмечают в МВД, мошенники «тщательно старались замаскировать свою криминальную схему». Полиция ищет соучастников.

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Комментарии (17)

gratsianov
Интересно, среди женщин есть пострадавшие? Мужскую фотку в женский паспорт вклеивать глупо...
tatarin
Это гениально!
263836471
Теперь из камеры будут названивать - представляться сотрудниками банка...
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