Футболисты и зрители перед началом матча «Сочи» — «Спартак» почтили минутой молчания память легендарного актёра Валентина Гафта, ушедшего из жизни 12 декабря.

«Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле», — напомнила пресс-служба красно-белых в день кончины Гафта его стихотворение, написанное в честь клуба.



Народный артист РСФСР скончался 12 декабря на 86-м году жизни после тяжёлой болезни. О том, каким мы его запомним, — в материале «Фонтанки».