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Матч между «Спартаком» и «Сочи» начался с минуты молчания в память о Валентине Гафте

Футболисты и зрители перед началом матча «Сочи» — «Спартак» почтили минутой молчания память легендарного актёра Валентина Гафта, ушедшего из жизни 12 декабря.

Гафт был известным болельщиком столичного клуба.

«Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле», — напомнила пресс-служба красно-белых в день кончины Гафта его стихотворение, написанное в честь клуба.

Народный артист РСФСР скончался 12 декабря на 86-м году жизни после тяжёлой болезни. О том, каким мы его запомним, — в материале «Фонтанки».

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. С первого раза оказался в числе студентов Школы-студии МХАТ. За свою жизнь исполнил около 200 ролей в театре и кино. Зрители хорошо знают его по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Сирота казанская» и в других советских и российских лентах.

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Комментарии (3)

magellan
Вы думаете футболисты знают кто это?
sektor7
Сочи обыграл Спартак на классе
Anatolevich
Евреи и футбол?!
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