Первый в эту зиму снег, который выпал и сразу не растаял, порадовал не только петербуржцев, но и соседствующих с ними нерп. Прогулка не обошлась без пикника.
Фото 12 декабря опубликовали в группе «Спасение тюленей». Оставшиеся рядом с человеком нерпы Крошик и Шлиссик топтали ластами и пузом снег. И если невероятно усатый Крошик в центре уже несколько лет, и его мороз вряд ли удивляет, то получивший прозвище «его жирнейшество» Шлиссик как взрослая нерпа видит снег впервые. Его спасли минувшей весной, когда он был щенком, дали окрепнуть, после чего выпустили на свободу в Ладогу. Через несколько недель он вернулся к людям. К зиме он изрядно набрал в весе, но по меркам нерпы — самое то. Пышные формы, к слову, не мешают ему уютно устраиваться на руках у основателя фонда Вячеслава Алексеева.
Шлиссика ждет переселение в зоопарк, но ещё не скоро — бассейн для него еще не построен. У него вздорный нрав, и с другими нерпами он уживаться не хочет ни в какую. Крошику терпеть буйного соседа придется ещё год или два.