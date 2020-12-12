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«Фонтанка» стала почтой и телеграфом для фильма Данилы Козловского

Двери подъезда, в который ежедневно входят сотрудники редакции «Фонтанки», временно простились с привычной вывеской и притворились почтовым отделением и телеграфом. Возле окон скопились коробки — хоть реальность в фильме «Карамора» режиссер Данила Козловский хочет показать и альтернативную, но скорость работы предприятия, судя по всему, останется прежней.

Ради масштабных съёмок оцеплена улица Зодчего Росси, под ногами членов съёмочной группы шуршат специально привезённые осенние листья. Вдоль здания работают дымовые установки, горят огни несуществующего ресторана «Вена», их дополняют «старинные» фонари, расставленные на тротуаре. Карета запряжена лошадьми, но вместо пассажиров в ней — аппаратура для съёмки. Тут же — старинное авто: время действия реальности «Караморы» — предреволюционные годы ХХ века.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Сквозной проход по улице закрыт, автолюбителей разворачивают «на подступах».

Главный персонаж фильма «Карамора», которого Козловский сыграет сам, — анархист по прозвищу Карамора. Потеряв возлюбленную, он возглавляет протест против правителей государства. Они, по сценарию Александра Фомина (сериал «Восмидесятые»), скрывают свои связи с вампирами. Ранее сообщалось, что в картине снимутся известные артисты, включая солиста Shortparis Николая Комягина. Съемки проходят в Петербурге не первую неделю, уже были замечены «трупы» на Заячьем острове. Ранее кинематографисты работали над картиной в Москве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Ник Приносящий Счастье
Специально съезжу и напишу на их двери "ПАДЪЕЗД"
260695231
Двери ПАРАДНОЙ, уважаемые неместные журналисты.
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