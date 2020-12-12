Двери подъезда, в который ежедневно входят сотрудники редакции «Фонтанки», временно простились с привычной вывеской и притворились почтовым отделением и телеграфом. Возле окон скопились коробки — хоть реальность в фильме «Карамора» режиссер Данила Козловский хочет показать и альтернативную, но скорость работы предприятия, судя по всему, останется прежней.



Ради масштабных съёмок оцеплена улица Зодчего Росси, под ногами членов съёмочной группы шуршат специально привезённые осенние листья. Вдоль здания работают дымовые установки, горят огни несуществующего ресторана «Вена», их дополняют «старинные» фонари, расставленные на тротуаре. Карета запряжена лошадьми, но вместо пассажиров в ней — аппаратура для съёмки. Тут же — старинное авто: время действия реальности «Караморы» — предреволюционные годы ХХ века.