Столичные концертные площадки тоже не сдаются. Некоторые закрывать приходится по два раза

Концерты исполнителей Niletto и Кипелова в столичных клубах стали поводом для закрытия площадок. Поклонники игнорировали коронавирус, администрация за ними не проследила.
Как сообщает оперштаб по борьбе с ковидом в столице 12 декабря, закрытие грозит ресторану Bla Bla Bar, где недавно прошел концерт Niletto. О социальной дистанции поклонники не думали, маски не надевали. Как наказать заведение, решать будет суд, до тех пор ресторан опечатали.
Клуб Adrenaline Stadium также был опечатан за нарушение коронавирусных мер на концерте Валерия Кипелова, однако кто-то пломбы сорвал. «Сейчас проводится повторное опечатывание, информация об инциденте направлена в ОВД САО и в Савеловский суд для приобщения к делу», — отметили в оперштабе. Клуб за время пандемии закрывают не в первый раз.
В Петербурге с Роспотребнадзором спорит администрация A2. Проверяющие пришли во время выступления Чижа & Co, причем, судя по фото, все сидели на местах, между зрителями была дистанция. Претензии предъявили к бару, а после его опечатывания выяснилось, что закрыть собираются весь клуб. Дело рассматривается в суде.
Закрывал Роспотребнадзор и Ледовый дворец, где на концерте Басты было многолюдно и весело. Суд наказал площадку штрафом, дворец открыт. Там проходят матчи СКА, причем со зрителями.