Столичные концертные площадки тоже не сдаются. Некоторые закрывать приходится по два раза

Концерты исполнителей Niletto и Кипелова в столичных клубах стали поводом для закрытия площадок. Поклонники игнорировали коронавирус, администрация за ними не проследила.



Как сообщает оперштаб по борьбе с ковидом в столице 12 декабря, закрытие грозит ресторану Bla Bla Bar, где недавно прошел концерт Niletto. О социальной дистанции поклонники не думали, маски не надевали. Как наказать заведение, решать будет суд, до тех пор ресторан опечатали.

Клуб Adrenaline Stadium также был опечатан за нарушение коронавирусных мер на концерте Валерия Кипелова, однако кто-то пломбы сорвал. «Сейчас проводится повторное опечатывание, информация об инциденте направлена в ОВД САО и в Савеловский суд для приобщения к делу», — отметили в оперштабе. Клуб за время пандемии закрывают не в первый раз.