Столичные концертные площадки тоже не сдаются. Некоторые закрывать приходится по два раза

15 декабря Банк «Санкт-Петербург» и партнеры проведут бесплатную онлайн-конференцию (вебинар) для предпринимателей — участников ВЭД на тему: «Go to the US: Как открыть компанию в США», при совместном участии компаний Fantasy Invest, L2 Counsel, Buzko Legal.