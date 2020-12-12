FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Атомный «Мономах» залпом из четырех ракет «Булава» ударил по полигону в Архангельской области

Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые выполнил залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава». Стрельба велась из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Фото: Минобороны России

Как сообщили 12 декабря в Минобороны, полёт прошел в штатном режиме. Все ракеты попали в цель. А при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» — атомная подводная лодка четвертого поколения, третий корабль проекта 955 «Борей», названый в честь великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Флаг на нем подняли в 2014 году. А спустя год «Мономах» уже стрелял из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Фото: Минобороны России

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Papsik
Дяденька играет на наши денежки
Stiff_21
Рвем волосы на жоpe в угаре
Piligrino
Кажется верховный главнокомандующий возмущался ростом цен на масло, исходя из этого пуще на семки. И прочие товары народного потребления..

Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей... ©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний