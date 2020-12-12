Атомный подводный крейсер «Владимир Мономах» впервые выполнил залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава». Стрельба велась из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
Как сообщили 12 декабря в Минобороны, полёт прошел в штатном режиме. Все ракеты попали в цель. А при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» — атомная подводная лодка четвертого поколения, третий корабль проекта 955 «Борей», названый в честь великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Флаг на нем подняли в 2014 году. А спустя год «Мономах» уже стрелял из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.