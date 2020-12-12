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Тело жестоко зарезанного 20-летнего парня нашли в мусорном контейнере во дворе его дома в Шлиссельбурге

Жестокое убийство молодого парня в Кировском районе Ленобласти расследуют правоохранительные органы. Его тело с множественными колото-резаными ранениями накануне нашли в мусорном контейнере в Шлиссельбурге рядом с домом, где жил погибший.

Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru
Фото: 47news.ru

Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Как пишет 12 декабря 47news, погибшему было 20 лет. Он жил в доме напротив того самого мусорного контейнера на улице Кирова.

Удары наносились по шее, грудной клетке, рукам и ногам, а после расправы тело завернули в покрывало и перевязали веревкой.

Труп 11 декабря обнаружил водитель мусоровоза.

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Комментарии (7)

hyperborean
Бедный мальчик. Упокой его душу
firma
Бывают, видимо, миролюбиво зарезанные трупы.
Ник Приносящий Счастье
"Труп 11 октября обнаружил водитель мусоровоза". Фъ, ну вы хоть бегло просматривайте свои тексты.
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