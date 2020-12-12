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Автомобиль протаранил колонну протестующих в Нью-Йорке. Шестеро ранены

Автомобиль с женщиной за рулем протаранил группу протестующих в центре Нью-Йорка. Пострадали шесть демонстрантов.

Как сообщает NBC 12 декабря, по данным полиции, инцидент произошел на углу Восточной 39-й улицы и Третьей авеню в Мюррей-Хилл. В этом районе находилась группа из 40–50 демонстрантов, которые проводили акцию в связи с действиями Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Шестеро пострадавших получили травмы, не опасные для жизни. Инцидент попал на видео.

По словам двух источников издания в правоохранительных органах, протестующие окружили машину, постукивая по ней. Водитель запаниковала и решила быстро уехать, задев при этом людей. С места ДТП скрываться она не стала и была опрошена полицией. Никаких обвинений пока не предъявлено.

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