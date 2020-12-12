Автомобиль протаранил колонну протестующих в Нью-Йорке. Шестеро ранены

Автомобиль с женщиной за рулем протаранил группу протестующих в центре Нью-Йорка. Пострадали шесть демонстрантов.
Как сообщает NBC 12 декабря, по данным полиции, инцидент произошел на углу Восточной 39-й улицы и Третьей авеню в Мюррей-Хилл. В этом районе находилась группа из 40–50 демонстрантов, которые проводили акцию в связи с действиями Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Шестеро пострадавших получили травмы, не опасные для жизни. Инцидент попал на видео.
NEW: Surveillance video of protestors getting run over. Six people hurt, no arrests. (Video provided to us by Premium Barbershop chain). @NBCNewYork pic.twitter.com/p5VqoddeCj— Adam Harding (@HardingReports) December 11, 2020
По словам двух источников издания в правоохранительных органах, протестующие окружили машину, постукивая по ней. Водитель запаниковала и решила быстро уехать, задев при этом людей. С места ДТП скрываться она не стала и была опрошена полицией. Никаких обвинений пока не предъявлено.