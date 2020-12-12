Тела пятилетней девочки и её отца обнаружили под окнами многоэтажки в Москве. Недавно он лишился работы

Тела пятилетней девочки и её 39-летнего отца обнаружили под окнами дома на проспекте Мира в столице. У них были травмы, характерные для падения с высоты. В квартире осталась жена погибшего мужчины и старшая дочь.



Как сообщает 12 декабря СУ СКР по Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка). Расследование взяла под контроль Московская прокуратура. Известно, что семья погибших испытывала материальные трудности, оба родителя остались без работы.