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Тела пятилетней девочки и её отца обнаружили под окнами многоэтажки в Москве. Недавно он лишился работы

Тела пятилетней девочки и её 39-летнего отца обнаружили под окнами дома на проспекте Мира в столице. У них были травмы, характерные для падения с высоты. В квартире осталась жена погибшего мужчины и старшая дочь.

Как сообщает 12 декабря СУ СКР по Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка). Расследование взяла под контроль Московская прокуратура. Известно, что семья погибших испытывала материальные трудности, оба родителя остались без работы.

Телеграм-канал 112 уточняет, что погибшего звали Юрий, а его супруга рассказала, что он был не только безработным, но и наблюдался у психиатра, недавно ему выписали сильнодействующие успокоительные. Перед происшествием она услышала крик, а когда зашла в комнату, супруга с дочерью там уже не было.

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Комментарии (23)

Мойше
У Джона Вернона в детективах подобных психопатов пруд пруди, еще и покуруче.
nuga
это побочка этих лекарств,врачей нужно судить за назначение подобных таблеток
Mikle776
ну ладно, для себя все решил... можно хоть как то понять... НО ребенка то зачем прихватил? Тем более есть мать, даже если она не родная... Вот этого в упор не могу понять
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