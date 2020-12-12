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Пьяного водителя «Тойоты» догоняли со стрельбой на юге Петербурга. Он не сдавался несколько десятков километров

Уже лишённый прав петербуржец пытался скрыться от полиции, стрелять пришлось при заезде на КАД. Поимка быстрой не была.

Как сообщает региональное управление МВД, погоня началась около шести утра 12 декабря. Сотрудники заметили подозрительную «Тойоту» у дома 24 по улице Маршала Казакова, но водитель решил с дорожной полицией не общаться и нажал на педаль газа. Погоня по городским улицам продолжилась на КАД, пытаясь обезвредить опасного водителя, полицейские открыли стрельбу — в воздух и по колесам. Остановить мужчину удалось только на Ропшинском шоссе, примерно через 30 км от точки старта. Никто не пострадал.

Водитель оказался нетрезв. За год его шесть раз привлекали к ответственности и лишили водительских прав. Пока на нем несколько протоколов за нарушение ПДД. Он в отделе, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

ssr
ДПС навалом, вывозят авто ежедневно возле дома Советов в районе метро московская и всегда стоят и массово останавливают на пл. Победы.
MorozSPB
Вместе с лишением прав за пьянку или наркотическое опьянение нужно уже давно конфисковывать и авто. Если авто в аренде, тогда обязательные работы по уборке улиц города как минимум на пол года. Наши идиоты только понимают кнут.
Ivan Topor
Ну и хрен ли толку с лишения прав таких? Он и дальше будет без них ездить. С учетом отсутствия ДПС в городе как постоянного явления, шанс попасться - минимальный. Пока езда без прав не станет уголовным преступлением, это так и будет продолжаться.
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