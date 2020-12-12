Уже лишённый прав петербуржец пытался скрыться от полиции, стрелять пришлось при заезде на КАД. Поимка быстрой не была.



Как сообщает региональное управление МВД, погоня началась около шести утра 12 декабря. Сотрудники заметили подозрительную «Тойоту» у дома 24 по улице Маршала Казакова, но водитель решил с дорожной полицией не общаться и нажал на педаль газа. Погоня по городским улицам продолжилась на КАД, пытаясь обезвредить опасного водителя, полицейские открыли стрельбу — в воздух и по колесам. Остановить мужчину удалось только на Ропшинском шоссе, примерно через 30 км от точки старта. Никто не пострадал.