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Швейцария заморозила финансовые активы Лукашенко. В санкционный список из 15 человек попал и его сын Виктор

Совет Федерации Швейцарии расширил санкции против Белоруссии. Заморозка финансовых активов и запрет на въезд и транзит коснулись 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко и его сына Виктора, сообщили в правительстве.

«15 человек, недавно включенных в Приложение 1 к Постановлению о мерах против Белоруссии, обвиняются в применении силы и незаконных арестах после неоднозначных выборов в Белоруссии», — говорится в официальном заявлении.

Также Швейцария наложила эмбарго на «вооружения и товары, которые могут использоваться для внутренних репрессий».

Страна потребовала освободить всех незаконно задержанных лиц и расследовать утверждения о пытках или жестоком обращении со стороны сил безопасности и призвала к диалогу.

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Комментарии (19)

Ифка
бедолага
Pilat
Модератор, у Вас все в порядке?
Сегодняшние Ваши действия я не могу объяснить ни с какой точки зрения.
Владислав М
Ну может в Кремле ему персональную пенсию пожалуют?
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