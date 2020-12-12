Швейцария заморозила финансовые активы Лукашенко. В санкционный список из 15 человек попал и его сын Виктор

Совет Федерации Швейцарии расширил санкции против Белоруссии. Заморозка финансовых активов и запрет на въезд и транзит коснулись 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко и его сына Виктора, сообщили в правительстве.



«15 человек, недавно включенных в Приложение 1 к Постановлению о мерах против Белоруссии, обвиняются в применении силы и незаконных арестах после неоднозначных выборов в Белоруссии», — говорится в официальном заявлении.

Также Швейцария наложила эмбарго на «вооружения и товары, которые могут использоваться для внутренних репрессий».