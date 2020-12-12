С парковки «Заневского каскада» угнали «Лексус» за 5 млн. Приехали за ним на BMW

Как стало известно «Фонтанке» 12 декабря, 54-летний уроженец Иркутской области обратился в полицию накануне около семи часов вечера. Он рассказал, что припарковал «Лексус» на пятом этаже паркинга на Заневском проспекте, было это за два часа до звонка. Машина 2016 года выпуска, была куплена в Москве, стоимость ущерба заявитель оценил более чем в пять миллионов рублей.

Люксовый автомобиль исчез с паркинга торгового центра в Красногвардейском районе Петербурга. Хозяин оставил его на несколько часов.

Владелец пояснил, что кроме него на машине никто не ездит, а в середине ноября он ездил в сервисный центр «Лексус» менять масло в своем внедорожнике.

Полиция посмотрела видео с камер наблюдения. Сопровождал «Лексус» BMW, судя по номерам, машина в федеральном розыске.

Как сообщили в ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), ведётся расследование.