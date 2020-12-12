«Сложным будет весь учебный год». В школах Петербурга более 570 классов ушли на удалёнку из-за коронавируса

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на удалённое обучение в Петербурге переведен 571 класс (меньше 3% от общего количества классов). Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 11 декабря.
«До начала каникул осталось всего две недели — скоро все мы получим небольшую передышку. Но уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год. Главная надежда — на вакцинацию, которую Петербург должен начать в ближайшие недели. И в числе первых — наряду с медиками — возможность сделать прививку получат наши учителя», — отметила Потехина.
Первую прививку педагоги получат до Нового года, вакцинацию продолжат после каникул. На больничном в Петербурге находятся почти 1800 сотрудников школ и детских садов. В начале недели, 7 декабря, на удалёнку из-за карантина были переведены 400 классов.