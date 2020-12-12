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«Сложным будет весь учебный год». В школах Петербурга более 570 классов ушли на удалёнку из-за коронавируса

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на удалённое обучение в Петербурге переведен 571 класс (меньше 3% от общего количества классов). Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 11 декабря.

«До начала каникул осталось всего две недели — скоро все мы получим небольшую передышку. Но уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год. Главная надежда — на вакцинацию, которую Петербург должен начать в ближайшие недели. И в числе первых — наряду с медиками — возможность сделать прививку получат наши учителя», — отметила Потехина.

Первую прививку педагоги получат до Нового года, вакцинацию продолжат после каникул. На больничном в Петербурге находятся почти 1800 сотрудников школ и детских садов. В начале недели, 7 декабря, на удалёнку из-за карантина были переведены 400 классов.

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Комментарии (18)

SHunya
Может ли кто-нибудь дать ответ реальный ПОЧЕМУ нужно ждать ещё «всего две недели»?! Почему не перевели уже на дистанционное обучение и не планируют вводить его до нового года и судя по всему и после тоже. Почему Москва может учиться дистанционно, а Питер нет? В школах учителя ДОП ОБРАЗОВАНИЯ ведут русский язык в 8-9 классах! Такие, которые тся и ться путают, сори! Зачем такое образование очное?
Modest_5e4ce41f7533b
В моем детстве школа была одна на 4 деревни. В полях протекал ручеек, который мы перепрыгивали, чтобы к мостку крюка не давать. В апреле этот ручеек разливался до горизонта и мы воображали себя моряками, любовались лунной дорожкой и не ходили в школу пока вода не спадет. Весенние каникулы длились от двух до трех недель. Представляете, сколько сразу положительных эмоций, весеннего мятежа чувств, ярчайших впечатлений на всю жизнь, вместо тоскливого прозябания на скучных уроках.
Карантин, конечно, штука более тоскливая, но способная вырвать этот учебный год из череды однообразных школьных лет.
Я бы не плакал об образовании. Кто хочет и умеет учиться будет знать все, что ему интересно. Остальные пройдут материал и постараются больше его не вспоминать.
Валерий Буторин
Зато по данным сайта Стоп коронавирус в Питере установилось плато... Вот они сказки Венского леса..
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