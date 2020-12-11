«Квартет И» даст обратную связь

С 17 декабря в прокате — «Обратная связь». За неимением других претендентов — это главный рождественско-новогодний релиз этого праздничного сезона. Как легко догадаться уже по названию — это сиквел очередного успешного фильма комик-группы «Квартет И», «Громкой связи».
Те же герои — четыре друга и их подруги — собираются в загородном доме. Только теперь под Новый год. И снова у них рождается светлая идея для развлечения: бросить в стеклянную вазу записку с главной претензией друг к другу. Эта затея очень быстро перерастает в фонтан признаний, обид, оскорблений и шуток.
«Квартет И» за десять лет работы в кино мастерски освоил навыки литературной комедии и научился писать бойкие, злободневные тексты, а потом превращать их в камерные комедии про нравы обывателей. Но зрители их любят не за это. Просто «Квартет» единственный в современном русском кино умеет выносить на экран персонажей, с которыми все без исключения зрители могут себя соотносить. И как следствие — искренне сопереживать, а смеясь над ними, смеяться над самим собой.
16+
Иван Чувиляев