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«Квартет И» даст обратную связь

С 17 декабря в прокате — «Обратная связь». За неимением других претендентов — это главный рождественско-новогодний релиз этого праздничного сезона. Как легко догадаться уже по названию — это сиквел очередного успешного фильма комик-группы «Квартет И», «Громкой связи».

Фото: скриншот с сайта sonypictures.ru/

Те же герои — четыре друга и их подруги — собираются в загородном доме. Только теперь под Новый год. И снова у них рождается светлая идея для развлечения: бросить в стеклянную вазу записку с главной претензией друг к другу. Эта затея очень быстро перерастает в фонтан признаний, обид, оскорблений и шуток.

«Квартет И» за десять лет работы в кино мастерски освоил навыки литературной комедии и научился писать бойкие, злободневные тексты, а потом превращать их в камерные комедии про нравы обывателей. Но зрители их любят не за это. Просто «Квартет» единственный в современном русском кино умеет выносить на экран персонажей, с которыми все без исключения зрители могут себя соотносить. И как следствие — искренне сопереживать, а смеясь над ними, смеяться над самим собой.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот с сайта sonypictures.ru/

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Комментарии (1)

ssr
Смотрел на них и в живую(спеткакли) и в фильмах, становится грустно... наверное после шуток?
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