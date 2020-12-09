Конкурсная комиссия подводит итоги голосования за финалистов городской премии «Фонтанки»

Церемония награждения пройдет в Александринском театре 14 декабря в необычном формате — с соблюдением всех актуальных требований безопасности и в закрытом режиме. Число участников резко сокращено, а формат согласован с госорганами. Все, кто не сможет присутствовать на закрытой церемонии на Новой сцене Александринского театра, смогут посмотреть ее в прямой трансляции на «Фонтанке». Начало трансляции — 14 декабря в 19.30. Тем временем финалисты напряженно ждут подведения итогов голосования: кто получит главные призы, станет известно только на самой церемонии. Однако уже сам факт попадания компаний в финал почетной премии говорит о признании горожанами ее заслуг и успехов.

«Я очень признателен тем сотрудникам, которые выдвигают второй год подряд Fazer на соискание награды «Лучший работодатель», и всем, кто за нас голосуют. Мы делаем все, чтобы к нам хотели прийти на работу и хотели бы на ней остаться. Я рад, что наши усилия сделать место работы безопасным, достойно оплачиваемым, приносящим радость и удовлетворение от своего труда были замечены. Ведь в этом году это было особенно непросто. В то же время не секрет, что в кризисные периоды работа в компаниях пищевой отрасли и связанных с товарами первой необходимости (например, такими, как хлеб) предлагает как соискателям, так и сотрудникам большую стабильность трудоустройства и дохода, чем ряд других отраслей, — говорит Владимир Калявин, генеральный директор Fazer Россия. — В этом году мы начали больше общаться. Возможно, это звучит парадоксально, ведь в условиях удаленной работы и карантина общаться сложно, но мы с самого начала пандемии поставили для себя задачу быть постоянно на связи со своими сотрудниками, постоянно информировать их обо всех событиях, связанных с пандемией, с компанией, с развитием бизнеса, быть доступными для самых сложных вопросов и проблем. Мы встречаемся со всеми сотрудниками онлайн каждые две-три недели и обсуждаем самые разные вопросы. Основное слово этого года для нас — это забота. Мы заботимся о здоровье своих сотрудников, инвестируем миллионы в закупку масок и перчаток, а также других средств обеспечения санитарной безопасности, устанавливаем дезары, наносим разметку, измеряем температуру, проводим онлайн-семинары с врачами разного профиля, мотивируем сотрудников вести здоровый образ жизни. Мы заботимся о партнерах, клиентах, покупателях и нуждающихся, предоставляем продукцию на благотворительные нужды, работаем с ситуациями потребления и придумываем новые продукты, которые позволяют баловать себя выпечкой, как в кафе, в домашних условиях».

Владимир Калявин, генеральный директор Fazer Россия.

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. В 2020 году выбрать лучших и вручить им награды — особая миссия. Ведь для многих этот год стал настоящим испытанием на стойкость и выдержку. А для «Фонтанки» это еще и год 20-летнего юбилея. Победители в 11 номинациях будут определены по результатам народного голосования на сайте «Фонтанка.ру». 14 декабря на торжественной церемонии и в прямом эфире на сайте «Фонтанка.ру» мы назовем победителей — тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Партнеры премии «Признание и Влияние — 2020»:

Стратегический партнер и партнер номинации «Строительная компания» — СРО А «Объединение строителей СПб»

Партнер номинации «Бизнес-старт» — АО «СМП Банк»

Партнер номинации «Лучший работодатель» — ИК «Евроинвест»

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2

Партнер премии — компания РСТИ (Росстройинвест)

Партнер премии — холдинг SETL GROUP



Партнер премии — компания «ПСК»

