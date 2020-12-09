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Рэпер MC Belek назначен замминистра экономики Республики Тува

В Туве назначен новый первый заместитель министра экономики республики — Белек Анай-оол, также известный как рэп-исполнитель. Об этом стало известно 9 декабря.

Как пишет издание «ТуваМедиаГрупп», которое сообщило о его назначении, он будет курировать развитие промышленности и деятельность по стратегическому планированию и анализу социально-экономического развития региона.

Как говорится в сообщении, до этого Белек Анай-оол работал секретарем-референтом в республиканской больнице №2, а затем — с 2010-го по 2020 год — занимал различные должности в тувинском региональном филиале АО «Россельхозбанк».

При этом, как пишет «Тайга.Инфо», новый замминистра экономики также известен как рэпер MC Belek. Насколько давно он выступает, неизвестно. В Сети можно найти несколько видеозаписей с его концерта в Москве в 2014 году, а в группе MC Belek во «ВКонтакте» сказано, что сообщество, посвященное рэп-исполнителю, создано в 2008 году.

Кроме того, анонимный Telegram-канал Tuva Ulus утверждает, что Белек Анай-оол — родной племянник главы Тувы Шолбана Кара-оола. Официально информация об их родстве не подтверждена.

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Комментарии (3)

Grotesk
они все -оолы и родственники, единый предок и мать нации... я уверен, что рэп он будет читать в свободное от работы время...
efela
Когда Моргенштерна премьером назначат?
Эрик Дрейван
Рэпуй Тува ! Йёёё !
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