В таможенном порту «Турухтанный» в Петербурге в одном из контейнеров вскрыли контрабандный груз.



Как сообщает 9 декабря пресс-служба Балтийской таможни, около 20 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь нашли в мешках с микросхемами. Груз для экспорта в Великобританию задекларировала петербургская фирма.



«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили 10 биг-бэгов с частями микросхем. На всех товарах присутствовали сколы, трещины, сломанные разъемы, хотя по документам внутри должны были находиться упакованные в коробки «схемы печатные для электронных приборов, не являющиеся ломом электрооборудования», — рассказали в ведомстве.