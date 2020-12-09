В таможенном порту «Турухтанный» в Петербурге в одном из контейнеров вскрыли контрабандный груз.
Как сообщает 9 декабря пресс-служба Балтийской таможни, около 20 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь нашли в мешках с микросхемами. Груз для экспорта в Великобританию задекларировала петербургская фирма.
«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили 10 биг-бэгов с частями микросхем. На всех товарах присутствовали сколы, трещины, сломанные разъемы, хотя по документам внутри должны были находиться упакованные в коробки «схемы печатные для электронных приборов, не являющиеся ломом электрооборудования», — рассказали в ведомстве.
В 8 из 10 мешков покоились 40 плоских картонных коробок с блоками сигарет. Всего таможенники изъяли 20 тыс. сигарет с акцизными марками Белоруссии.
Инцидент стал основанием для административного дела за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов.