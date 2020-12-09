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20 тыс. белорусских сигарет чуть не отправили в Великобританию в мешках с микросхемами. Контрабанду накрыли в Петербурге

В таможенном порту «Турухтанный» в Петербурге в одном из контейнеров вскрыли контрабандный груз.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба Балтийской таможни, около 20 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь нашли в мешках с микросхемами. Груз для экспорта в Великобританию задекларировала петербургская фирма.

«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили 10 биг-бэгов с частями микросхем. На всех товарах присутствовали сколы, трещины, сломанные разъемы, хотя по документам внутри должны были находиться упакованные в коробки «схемы печатные для электронных приборов, не являющиеся ломом электрооборудования», — рассказали в ведомстве.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

В 8 из 10 мешков покоились 40 плоских картонных коробок с блоками сигарет. Всего таможенники изъяли 20 тыс. сигарет с акцизными марками Белоруссии.

Инцидент стал основанием для административного дела за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов.

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Комментарии (5)

вадики
Молодцы робяты и драгметаллы и сигареты что порожняк не гнать((((
***_555
Коричневым платам лет по 40.
Саша Иванов
Вы уж определитесь 20 000 пачек, или сигарет :-)) Году в 2005, примерно, контрабандный блок L&M стоил в Великобритании около 15 фунтов. Стандартная коробка - 50 блоков. Итого 30 000 фунтов, около 3 млн. руб.
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