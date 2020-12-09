«Насилие возможно только со стороны органов правопорядка». В Смольном прокомментировали избиение сотрудников и посетителей Commode

Сотрудники правоохранительных органов, явившиеся с проверкой в бар Commode на улице Рубинштейна, освобождали коллегу и чиновника Смольного, оказавшихся там в заложниках. Такое объяснение ночным происшествиям дал вице-губернатор Евгений Елин 9 декабря.



«Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и ККИ, которые были внутри, не выпускали», — отметил он.



Ранее СК сообщал, что в ночь с 8 на 9 декабря принял участие в ночном рейде по барам, которые не выполняют коронавирусные ограничения. Владельцы бара Commode пожаловались, что штурм сопровождался избиениями дубинками сотрудников и посетителей. Приходу стражей порядка предшествовало появление в заведении «подозрительного посетителя», который попытался открыть запертую дверь, но был задержан работниками заведения.

