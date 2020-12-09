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«Насилие возможно только со стороны органов правопорядка». В Смольном прокомментировали избиение сотрудников и посетителей Commode

Сотрудники правоохранительных органов, явившиеся с проверкой в бар Commode на улице Рубинштейна, освобождали коллегу и чиновника Смольного, оказавшихся там в заложниках. Такое объяснение ночным происшествиям дал вице-губернатор Евгений Елин 9 декабря.

«Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и ККИ, которые были внутри, не выпускали», — отметил он.

Ранее СК сообщал, что в ночь с 8 на 9 декабря принял участие в ночном рейде по барам, которые не выполняют коронавирусные ограничения. Владельцы бара Commode пожаловались, что штурм сопровождался избиениями дубинками сотрудников и посетителей. Приходу стражей порядка предшествовало появление в заведении «подозрительного посетителя», который попытался открыть запертую дверь, но был задержан работниками заведения.

Евгений Елин считает, что бармены сами спровоцировали действия правоохранительных органов. Во-первых, тем, что открыто заявили о том, что не будут соблюдать коронавирусные ограничения. Во-вторых, тем, что применили силу к чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов. «Насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо», — сказал он. «Оказалось, что это сотрудники, или нет, физически воздействовать нельзя, насильно удерживать нельзя, где эти жители работают, дело десятое», — добавил вице-губернатор.

А вот «со стороны полиции насилие — это обязанность». «В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», — подчеркнул вице-губернатор.

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Комментарии (16)

McGillavry
Перед назначением на должности у них хоть кто-нибудь проверяет знание законов?
Урус-Баши
Интересная профессия - бармен. Весь рабочий день разливает алкоголь. Нормальные люди делают это после работы.
dimas062
Так имело место незаконное ограничение свободы или похищение человека? Или это очередная не очень удачная фантазия?
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