Глава комздрава рассказал, сколько пунктов вакцинации от коронавируса развернут в Петербурге до Нового года

К 25 декабря в Петербурге развернут 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил в Мариинском дворце на заседании Заксобрания 9 декабря



Чиновник рассказал, что в настоящее время в Петербург поступило 2000 доз по двум компонентам вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вакцину город получает за счет средств федерального бюджета. «Последняя партия, 1600 доз, поступила в понедельник, соответственно, будет развезена на пункты», — добавил он.

