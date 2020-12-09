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Глава комздрава рассказал, сколько пунктов вакцинации от коронавируса развернут в Петербурге до Нового года

К 25 декабря в Петербурге развернут 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил в Мариинском дворце на заседании Заксобрания 9 декабря

Чиновник рассказал, что в настоящее время в Петербург поступило 2000 доз по двум компонентам вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Вакцину город получает за счет средств федерального бюджета. «Последняя партия, 1600 доз, поступила в понедельник, соответственно, будет развезена на пункты», — добавил он.

По словам чиновника, в настоящее время в городе есть два пункта для вакцинации. «Через неделю будет дополнительно развернуто 12 пунктов, и к 25 декабря, когда мы ожидаем поступления той партии вакцины, когда можно говорить о массовой вакцинации, будет развернуто 70 пунктов», — рассказал Лисовец, добавив, что это примерно то же количество, что и в Московской области.

Владимир Путин дал указание начать массовую вакцинацию на этой неделе, однако, судя по всему, до этого еще далеко. В Петербург, как рассказал губернатор Александр Беглов, пока поступали только малые партии вакцины исключительно для медиков. К Новому году ждут поставку 50 тысяч доз.

В итоге город должен получить полмиллиона доз вакцины, однако точно неизвестно — когда. Да и это вряд ли позволит привить всех, учитывая, что, только по официальным данным, в Петербурге проживают более пяти миллионов человек.

© Фонтанка.Ру

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