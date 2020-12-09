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20 января — онлайн-дискуссия «Корпоративное право и M&A»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников рынка корпоративного консалтинга и представителей бизнеса, а также судей, рассматривающих корпоративные споры, на шестую правовую онлайн-дискуссию «Корпоративное право и M&A». Эксперты обсудят последние тенденции в развитии законодательства и практики покупки-продажи компаний и внутренней организации бизнеса.

Дата: 20 января 2021 года 12:00.

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

1. Аудит

2. Комплаенс

3. Дью-Дилидженс

4. Опционы

5. Акционерные соглашения

6. Заверения об обстоятельствах

7. Корпоративные споры

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

 

План мероприятий

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