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На месте ДТП в центре Петербурга утро встречали военные и чёрная «Камри», с которой быстро сняли номера

Похолодание в Петербурге не сказалось на дорожной ситуации. Пробки на этой неделе не превышают норму: утренний максимум составляет 5 баллов, а вечерний — 7 баллов, хотя в осенне-зимний период они часто достигают 6 и 8 соответственно. Утром 9 декабря «Яндекс» также зафиксировал максимум 5 баллов.

ДТП тоже не слишком много. В качестве примера для сегодняшнего утра приведём два, случившиеся в центре города.

На углу улиц Мытнинской и 3-й Советской улицы столкнулись Opel Astra и Toyota Camry, сообщает читатель «Фонтанки» Юлий. Удар был сильный: у «Тойоты» сработали обе подушки безопасности, смята вся передняя часть, вытек антифриз. «Опелю» удар пришёлся в заднюю часть.

Фото: Читатель «Фонтанки» Юлий
Фото: Читатель «Фонтанки» Юлий

У «Камри» быстро сняли таблички с номерными знаками, отмечает читатель. Любопытно, что совсем рядом находится смольнинский гараж, в котором как раз много автомобилей этой модели.

Неподалёку, на перекрёстке Невского проспекта и улицы Марата, в ДТП попали военные. Как рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», таксист на «Шкоде Рапид» врезался сзади в «Форд Фокус» с военными. На место приехала машина ВАИ.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

264518361
из чиновников кто то похоже, раз сразу номера сняли
тат2007amg
Откуда вы понаехали, мытненские..
W Bons
Камри и старый Опель , старый немец побеждает за явным преимуществом
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