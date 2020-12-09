Похолодание в Петербурге не сказалось на дорожной ситуации. Пробки на этой неделе не превышают норму: утренний максимум составляет 5 баллов, а вечерний — 7 баллов, хотя в осенне-зимний период они часто достигают 6 и 8 соответственно. Утром 9 декабря «Яндекс» также зафиксировал максимум 5 баллов.

ДТП тоже не слишком много. В качестве примера для сегодняшнего утра приведём два, случившиеся в центре города.

На углу улиц Мытнинской и 3-й Советской улицы столкнулись Opel Astra и Toyota Camry, сообщает читатель «Фонтанки» Юлий. Удар был сильный: у «Тойоты» сработали обе подушки безопасности, смята вся передняя часть, вытек антифриз. «Опелю» удар пришёлся в заднюю часть.