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В Туле задержали подростка по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение

Сотрудники ФСБ задержали в Туле подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали в спецслужбе.

У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и «средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях». Следственное управление УМВД РФ по Туле возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). «По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного», — подчеркнули в ФСБ.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Школьник 18 лет!
Tank Tankistovih
Кошмар! Что творится в стране?
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