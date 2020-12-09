В Туле задержали подростка по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение

Сотрудники ФСБ задержали в Туле подростка, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.



«Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение», — рассказали в спецслужбе.



У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и «средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях». Следственное управление УМВД РФ по Туле возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия). «По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного», — подчеркнули в ФСБ.

