19 января — круглый стол «Все ли апартаменты одинаково полезны?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каким был для сегмента апартаментов 2020 год? Какие объекты сданы в эксплуатацию?
- Как сказалась на уже запущенных проектах эпидемия коронавируса? Какие меры были предприняты, чтобы сократить потери?
- Вырос ли спрос на инвестиции в недвижимость? Ощутили ли вы дополнительный интерес к программам получения дохода? Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты?
- Нужен ли апарт-отелям закон об апартаментах? На что повлияет инициатива приравнять все апартаменты к жилью? Какую социальную инфраструктуру могут себе позволить компании, развивающие отели?
- Заинтересованы ли сами отельеры разделить апарт-отели и апартаменты как псевдо-жилье? По каким критериям это можно сделать?
- Звучит мнение, что спрос на апартаменты вырастет, так как появится возможность там прописаться. Является ли регистрация решающим фактором при выборе между апартаментами и квартирами?
- Как вы видите будущее сегмента апарт-отелей в Петербурге?
- Нужно ли строить апартаменты для жилья, а не для сдачи в аренду?
Несмотря на пандемию, рынок апартаментов в Петербурге в 2020 году продолжал развиваться, запускались новые объекты. Переориентировавшись на долгосрочную аренду, апарт-отели смогли даже в условиях серьезных ограничений показать неплохую загрузку. Между тем, правовой статус апартаментов так и не был определен в течение года. В правительстве обещают решить этот вопрос в течение полугода, причем все апартаменты приравнять к жилью. Что происходило на рынке апартаментов Петербурга в 2020 году и чего отельеры ждут от 2021 года — обсудим на круглом столе.
К участию приглашаются: представители строительных компаний и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru