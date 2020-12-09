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Россиянина обвинили в шпионаже в Дании. Он мог передать на родину технологические секреты, связанные с энергетикой

Датская прокуратура предъявила обвинения в шпионаже гражданину России, который постоянно проживает в королевстве.

«Гражданин России, проживающий в Дании, обвиняется в шпионаже», — сообщает 9 декабря Reuters со ссылкой на надзорное ведомство Дании.

В прокуратуре полагают, что мужчина мог передать российской разведке информацию о датских энергетических технологиях. Он находится под стражей с июля.

Как стало известно датскому изданию BT, прокуратура намерена добиваться для обвиняемого тюремного заключения с последующей депортацией. По статье 108 УК королевства о шпионаже он может провести в тюрьме до 6 лет. Из-за секретности сведений дело будут рассматривать в закрытом режиме.

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