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Среда джаза с Давидом Голощекиным - Sinatra & Strings

Джазовые баллады исполняет Френк Синатра в сопровождении струнного оркестра под управлением Дона Коста.

Среда джаза

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