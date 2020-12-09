Союз туриндустрии: Россиянам придется ждать до сентября 2021 года для поездок по популярным направлениям

Границы многих стран будут закрыты из-за пандемии коронавируса и в следующем году.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — цитирует ТАСС 9 декабря заявление президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

По его словам, иностранные туристы также не добрались в Россию из-за коронавируса. Туроператоры, работавшие с иностранцами в РФ, потеряли 95–97% своих клиентов. Игнатьев уверен, что работавшие с иностранцами российские туркомпании стали «наиболее пострадавшими».