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Союз туриндустрии: Россиянам придется ждать до сентября 2021 года для поездок по популярным направлениям

Границы многих стран будут закрыты из-за пандемии коронавируса и в следующем году.

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — цитирует ТАСС 9 декабря заявление президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

По его словам, иностранные туристы также не добрались в Россию из-за коронавируса. Туроператоры, работавшие с иностранцами в РФ, потеряли 95–97% своих клиентов. Игнатьев уверен, что работавшие с иностранцами российские туркомпании стали «наиболее пострадавшими».

С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение. Первыми открылись рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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Комментарии (1)

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накатанная схема, лето в кырыме и мухожопинсках, а поздней осенью заграница для туристов...
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