За тельники переплатила миллионы: Росгвардия нашла у себя крупные хищения

Как пишет «Коммерсантъ», предполагаемый ущерб ведомству оценивается в сумму свыше 676 млн руб. Сделки в 2017–2019 годах заключались с единственным поставщиком — уфимской компанией «Спецшвейснаб», их курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки будут осуществляться в рамках открытых конкурсов. Но, по словам источников, назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов (сейчас и. о. главы Дагестана) и ставший по его протекции заместителем директора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это ограничение. С помощью специального распоряжения правительства, фактически отменившего предыдущие приказы руководства Росгвардии, почти все «вещевые» вопросы удалось передать «Спецшвейснабу».

Военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества, сообщает 9 декабря «Коммерсантъ» . Материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело, были собраны службой безопасности ведомства, заявил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

За три года компания получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн руб., по оценке прокуроров и следователей, в том числе без должного финансово-экономического обоснования и по сильно завышенным ценам. Например, пара перчаток при стоимости 580 рублей закупалась за 720, поясные ремни — за 600 вместо 395 рублей. Только на тельниках, по предварительным подсчетам, Росгвардия потеряла 17,5 млн рублей, а на футболках и поясах — около 86 млн рублей.

В уголовном деле пока нет подозреваемых, рассказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. «В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы», — подчеркнул Грибакин.

По его словам, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии. В отношении него, как сообщил ранее ТАСС источник, расследуется дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), вину он не признаёт. По данным следствия, с 2011-го по 2012 год супруга Милейко незаконно получила в Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие считает, что помещение было оформлено по сфальсифицированным документам на подставное лицо, а затем по заниженной стоимости продано жене Милейко.