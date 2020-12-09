За тельники переплатила миллионы: Росгвардия нашла у себя крупные хищения

Военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества, сообщает 9 декабря «Коммерсантъ». Материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело, были собраны службой безопасности ведомства, заявил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Как пишет «Коммерсантъ», предполагаемый ущерб ведомству оценивается в сумму свыше 676 млн руб. Сделки в 2017–2019 годах заключались с единственным поставщиком — уфимской компанией «Спецшвейснаб», их курировал бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки будут осуществляться в рамках открытых конкурсов. Но, по словам источников, назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов (сейчас и. о. главы Дагестана) и ставший по его протекции заместителем директора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это ограничение. С помощью специального распоряжения правительства, фактически отменившего предыдущие приказы руководства Росгвардии, почти все «вещевые» вопросы удалось передать «Спецшвейснабу».
За три года компания получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн руб., по оценке прокуроров и следователей, в том числе без должного финансово-экономического обоснования и по сильно завышенным ценам. Например, пара перчаток при стоимости 580 рублей закупалась за 720, поясные ремни — за 600 вместо 395 рублей. Только на тельниках, по предварительным подсчетам, Росгвардия потеряла 17,5 млн рублей, а на футболках и поясах — около 86 млн рублей.
В уголовном деле пока нет подозреваемых, рассказал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. «В 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы», — подчеркнул Грибакин.
По его словам, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии. В отношении него, как сообщил ранее ТАСС источник, расследуется дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), вину он не признаёт. По данным следствия, с 2011-го по 2012 год супруга Милейко незаконно получила в Балашихе нежилое помещение, где открыла парикмахерскую. Квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие считает, что помещение было оформлено по сфальсифицированным документам на подставное лицо, а затем по заниженной стоимости продано жене Милейко.