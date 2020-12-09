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Водителя «Кадиллака», стрелявшего в бизнесмена на глазах его семьи, отыскали под Петербургом. Пистолет, по его словам, он нашел

Полицейские отыскали стрелка, который в ссоре с петербургским предпринимателем в качестве аргумента использовал травматический пистолет. Об этом 9 декабря «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации главка, им оказался 47-летний петербуржец, работающий сотрудником службы безопасности одной из частных компаний. Его задержали у дома в СНТ «Сарженка» Всеволожского района Ленобласти. Во время общения с сотрудниками полиции он заявил, что оружие нашел. Проверка показала, что ранее мужчина был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как пишет 47news, конфликт между ним и петербургским предпринимателем произошел на днях у магазина-бара «РосАл» на улице Заречной в Сертолово.

Задержанный, передвигаясь на черном «Кадиллак Эскалейдер», совершил столкновение с синим «Ауди Q7», принадлежащим 39-летнему директору компании-поставщика беспроводного оборудования в Петербурге.

Между автовладельцами завязалась ссора. После грубых слов водитель «Кадиллака» достал травматический пистолет и выстрелил в сторону водителя «Ауди», но не попал, а затем сел за руль и уехал. Все это происходило на глазах у супруги и детей бизнесмена, которые находились в салоне машины. По предварительной информации, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментарии (8)

тат2007amg
Выстрелил, но не попал - уволить с волчьим билетом..
ДЮрьевич
На Кадилаке конечно редиска, но зачем бычить если ты с семьей?
Маэстро
Выпишут штраф, большой, рублей так с тысячу и можно дальше ездить бухим и постреливать.
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