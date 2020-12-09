Водителя «Кадиллака», стрелявшего в бизнесмена на глазах его семьи, отыскали под Петербургом. Пистолет, по его словам, он нашел

Полицейские отыскали стрелка, который в ссоре с петербургским предпринимателем в качестве аргумента использовал травматический пистолет. Об этом 9 декабря «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



По информации главка, им оказался 47-летний петербуржец, работающий сотрудником службы безопасности одной из частных компаний. Его задержали у дома в СНТ «Сарженка» Всеволожского района Ленобласти. Во время общения с сотрудниками полиции он заявил, что оружие нашел. Проверка показала, что ранее мужчина был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

