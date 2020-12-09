Петербургские депутаты заступились за особняк Стаценко. «Мы видим, как собственник цинично обходит закон»

Как отмечается в запросе, летом 2020 года ООО «СК «Прайд» по заказу компании «Фокина 2» снесло дворовый флигель особняка — памятника архитектуры. При этом разрешение на строительство отсутствует. На сайте элитной недвижимости авторы запроса нашли информацию о продаже объекта с указанием, что комитет по охране памятников согласовал концепцию, по которой на участке можно построить апарт-отель, а особняк использовать под резиденцию или гостиницу.

Законодательное собрание Петербурга утвердило депутатский запрос губернатору Александру Беглову с требованием не допустить строительства апартаментов около дома-памятника, особняка Вадима Стаценко на набережной Мартынова. Документ на заседании 9 декабря парламент поддержал единогласно.

Еще в апреле 2017 года КГИОП выдал охранное обязательство и отвел три года на то, чтобы привести памятник в надлежащее состояние, но осенняя проверка показала, что здание находится в неудовлетворительном состоянии.



Авторы отметили со ссылкой на данные СМИ, что эскиз нового жилого дома летом обсуждали на Градостроительном совете, и большинство членов критиковали проект, в числе аргументов отмечая недовольство соседнего элитного ЖК «Дом у моря», которому частично закроют панорамные виды из окон.



Депутаты потребовали от губернатора обратить внимание на «неисполнение инвестиционных условий» инвестором (тогда это было ЗАО «Массив», впоследствии — «Мартынова 60», «Фокина 2») согласно постановлению Смольного от 2009 года.



«Здесь же мы видим, как собственник цинично обходит закон, считая особняк лишь источником дохода», — сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, пообещав не оставить без внимания «ни один подобный случай».