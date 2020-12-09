Угнанный в Петербурге автомобиль днем 8 декабря отловили в Гатчинском районе Ленобласти. Останавливать его пришлось с погоней и стрельбой.

Как сообщили 9 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:20 8 декабря в полицию Невского района Петербурга обратился 55-летний индивидуальный предприниматель и рассказал, что от поликлиники на Шлиссельбургском проспекте угнали Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.

Информацию об угоне передали всем постам ДПС, и менее часа спустя на 56-м километре трассы Петербург — Псков сотрудники ГИБДД, патрулировавшие территорию, заметили похищенный «Хёндэ» с подложными номерами. На служебном Hyundai Solaris они начали погоню.