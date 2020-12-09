FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

«Давай, Виталик, это надо сделать». С погоней и стрельбой на Киевском шоссе ловили угнанный Hyundai

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Угнанный в Петербурге автомобиль днем 8 декабря отловили в Гатчинском районе Ленобласти. Останавливать его пришлось с погоней и стрельбой.

Как сообщили 9 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:20 8 декабря в полицию Невского района Петербурга обратился 55-летний индивидуальный предприниматель и рассказал, что от поликлиники на Шлиссельбургском проспекте угнали Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.

Информацию об угоне передали всем постам ДПС, и менее часа спустя на 56-м километре трассы Петербург — Псков сотрудники ГИБДД, патрулировавшие территорию, заметили похищенный «Хёндэ» с подложными номерами. На служебном Hyundai Solaris они начали погоню.

ГУ МВД по СПБ и ЛО

Водитель Tucson игнорировал неоднократные требования инспекторов об остановке и пытался скрыться, опасными маневрами создавая угрозу для других участников движения. В деревне Выра полицейские решили применить табельное. На видео из салона служебной машины слышно: «Давай, Виталик, это надо сделать».

Один из инспекторов выстрелил вверх, затем несколько раз — по колесам «Туссана», после чего машину удалось остановить. Судя по фото, не без ДТП. За рулем оказался 25-летний житель Пскова. Мужчину задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Skazochny
Видимо нищеброд из скабаристана, обычно авто останавливают, но угонщик убегает от 500 т.р.
shushu
Он на телефон это все снимал что ли и когда стрелял и когда бегал? Видео что-то не очень. Непонятно, почему не работает в служебных машинах видеофиксация
264014971
Когда уже у инспекторов появятся спецсредства в виде лент с ежами и хотя бы помповики. Ну как из этой пуколки стрелять по колесам, ни звука ни эффекта.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний