Угнанный в Петербурге автомобиль днем 8 декабря отловили в Гатчинском районе Ленобласти. Останавливать его пришлось с погоней и стрельбой.
Как сообщили 9 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:20 8 декабря в полицию Невского района Петербурга обратился 55-летний индивидуальный предприниматель и рассказал, что от поликлиники на Шлиссельбургском проспекте угнали Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.
Информацию об угоне передали всем постам ДПС, и менее часа спустя на 56-м километре трассы Петербург — Псков сотрудники ГИБДД, патрулировавшие территорию, заметили похищенный «Хёндэ» с подложными номерами. На служебном Hyundai Solaris они начали погоню.
ГУ МВД по СПБ и ЛО
Водитель Tucson игнорировал неоднократные требования инспекторов об остановке и пытался скрыться, опасными маневрами создавая угрозу для других участников движения. В деревне Выра полицейские решили применить табельное. На видео из салона служебной машины слышно: «Давай, Виталик, это надо сделать».
Один из инспекторов выстрелил вверх, затем несколько раз — по колесам «Туссана», после чего машину удалось остановить. Судя по фото, не без ДТП. За рулем оказался 25-летний житель Пскова. Мужчину задержали и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).