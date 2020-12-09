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В Крыму могут ужесточить коронавирусные ограничения. Люди заражаются в ресторанах и гостиницах

Роспотребнадзор не исключил ужесточения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Крыму.

«Возможно, <...> будут предложены новые ограничительные мероприятия», — заявила 9 декабря глава управления ведомства по Крыму Наталья Пеньковская во время заседания оперштаба, которое транслировалось на странице главы региона Сергея Аксенова.

В ведомстве уточнили, что Крым уже вышел на четвёртое место в стране по темпам прироста. Чаще всего люди заражаются в общественном транспорте, ресторанах, на рынках и в супермаркетах, а также в последнее время в гостиницах.

С начала пандемии в Крыму выявили уже 17 383 заболевших COVID-19. В 2020 году курортный регион стал доступен с задержкой из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. После того, как республика открылась для отдыхающих, в ней резко возросло количество заразившихся ковидом. Однако в Роспотребнадзоре не сочли рост значительным.

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Комментарии (2)

260551481
Наверняка это происки жидобендеровцев !
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