Операторов персональных данных хотят заставить сообщать о киберинцидентах в ФСБ

Как пишет 9 декабря «Коммерсантъ» , соответствующий законопроекте о конфиденциальности данных силовиков внесён в Госдуму 8 декабря. Он касается более 400 тысяч операторов персональных данных, включая малый и средний бизнес (реестр ведёт Роскомнадзор, в нем 416 тысяч организаций). В пояснительной записке отмечается, что эта мера станет дополнительной «гарантией обеспечения безопасности персональных данных защищаемых лиц».

Операторов персональных данных могут обязать сообщать о киберинцидентах в Государственную систему предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСБ.

Сейчас, с января 2018 года, центры ГосСОПКА должны создавать у себя органы власти, госкорпорации и другие организации, относящиеся к критической информационной инфраструктуре. Они должны обмениваться информацией с главным центром системы на базе 8-го центра ФСБ.

Реализация законопроекта потребует серьёзных затрат и расширения мощности системы, предупреждают эксперты. Они удивлены, что в законопроект об отдельной категории граждан попало требование, распространяющееся фактически на все персональные данные, отмечает издание.