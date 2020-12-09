«Газпром энергохолдинг» отодвигает производителя энергооборудования, выигравшего трехлетний сервисный контракт, от его обслуживания

Зарегистрированное в Петербурге ООО «Газпром энергохолдинг» намерено пересмотреть заключенные ранее сервисные контракты на обслуживание оборудования на энергообъектах своих дочерних предприятий. Подряды на десятки миллионов рублей планируется отдать «взаимозависимым обществам».
Как стало известно «Фонтанке», руководство «Газпром энергохолдинга» рассматривает возможность расторжения с ООО «Центртехкомплект» заключенного в 2020 году трехлетнего контракта на обслуживание оборудования на энергообъектах ПАО «МОЭК». Особенность ситуации в том, что речь идет об обслуживании оборудования, производителем которого как раз и является «Центртехкомплект». Все патенты на частотно-регулируемые и вентильно-индукторные приводы, о которых идет речь в контракте, принадлежат именно этой компании.
Однако, судя по имеющимся в распоряжении «Фонтанки» копиям документов, руководство «Газпром энергохолдинга» рассматривает сейчас возможность расторжения в одностороннем порядке трехлетнего договора и заключение нового, пятилетнего сервисного контракта с ООО «Теплоэнергоремонт». В письме с обоснованием такого шага руководство ТЭР подчеркивает, что является взаимозависимым лицом с «МОЭК», а значит, может рассчитывать на получение подряда без банковского сопровождения и без конкурса, проводимого в соответствии с ФЗ-223.
Представители «Центртехкомплекта» отмечают, что некоторое время назад «МОЭК» уже пытался отдать заказ на обслуживание своего оборудования «ТЭРу». Тогда это привело к ежегодному списанию около 200 комплектов привода из-за отсутствия возможностей по их ремонту. «Центртехкомплект» направил обращение в ФАС по поводу инициативы «МОЭК» по расторжению с ним контракта.