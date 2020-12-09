«Газпром энергохолдинг» отодвигает производителя энергооборудования, выигравшего трехлетний сервисный контракт, от его обслуживания

Зарегистрированное в Петербурге ООО «Газпром энергохолдинг» намерено пересмотреть заключенные ранее сервисные контракты на обслуживание оборудования на энергообъектах своих дочерних предприятий. Подряды на десятки миллионов рублей планируется отдать «взаимозависимым обществам».



Как стало известно «Фонтанке», руководство «Газпром энергохолдинга» рассматривает возможность расторжения с ООО «Центртехкомплект» заключенного в 2020 году трехлетнего контракта на обслуживание оборудования на энергообъектах ПАО «МОЭК». Особенность ситуации в том, что речь идет об обслуживании оборудования, производителем которого как раз и является «Центртехкомплект». Все патенты на частотно-регулируемые и вентильно-индукторные приводы, о которых идет речь в контракте, принадлежат именно этой компании.