FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

В Красном Селе появилась «площадь дрифтерской славы». Видео ДТП раскрывает суть названия

Водитель «Жигулей» на проспекте Ленина в Красном Селе (входит в состав Петербурга) показал, как дрифт превращается в ДТП. Такое там происходит не первый раз.

Авария случилась вечером 8 декабря, около 21 часа, на перекрёстке проспекта Ленина и Гатчинского шоссе, который местные жители уже прозвали «площадью дрифтерской славы». «Нарезая круги, гражданин забыл некоторые законы физики и, не справившись с управлением, совершил ДТП», — рассказывают в сообществе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».

Машина снесла две секции дорожного ограждения. «Кстати, очевидцы хотели предотвратить разрушения и заранее совершили сразу несколько звонков в «112», ибо пилот кружился минут 10, но не успели, — отмечается в сообщении. — После благополучной ликвидации «Жигулей» останки прицепили к другому ТС и утащили подальше, чтобы не пришлось чинить убитую оградку. Но найти скрывшегося с места ДТП дрифтера для опытных инспекторов Красносельского ГИБДД не составит никакого труда».

Действительно, аварии здесь происходят не первый раз, «Фонтанка» уже демонстрировала одну из них.

Решить проблему дрифтеров сложно. Сами они, как и стритрейсеры, говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок. При этом их упражнения мешают горожанам спать, иногда заканчиваются авариями. В 2019 году после жалоб на дрифтеров прокуратура заставила «Ленту» на Лиговском проспекте оборудовать свою парковку неровностями. Некоторых нарушителей ловят, им могут выписать штраф или лишить прав. После того, как в июле 2018 года под колесами «гонщика» на Невском проспекте погибла заслуженная балерина Мариинского театра, полиция стала проводить облавы на стритрейсеров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Never_Mind
Одним м...аком на дорогах меньше. Хотя бы на время. Позитив.
vic_5e4cd1938d1a8
"Решить проблему дрифтеров сложно. Сами они, как и стритрейсеры, говорят, что для них в Петербурге нет подходящих площадок."
Вот так постановка вопроса. Это что же, любые хотелки нарушителей пдд надо решать?! Сделать соответствующие площадки можно. Будут они платными и это дело бизнеса. Только, нарушения пдд не могут быть оправданы тем, что негде ездить так, как хочется, поэтому буду гонять по дорогам общего пользования. Лечится такой эгоизм просто: крупным штрафом и безусловной конфискацией авто.
260569221
Мамкин дрифтер
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний