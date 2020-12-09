Водитель «Жигулей» на проспекте Ленина в Красном Селе (входит в состав Петербурга) показал, как дрифт превращается в ДТП. Такое там происходит не первый раз.
Авария случилась вечером 8 декабря, около 21 часа, на перекрёстке проспекта Ленина и Гатчинского шоссе, который местные жители уже прозвали «площадью дрифтерской славы». «Нарезая круги, гражданин забыл некоторые законы физики и, не справившись с управлением, совершил ДТП», — рассказывают в сообществе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».
Машина снесла две секции дорожного ограждения. «Кстати, очевидцы хотели предотвратить разрушения и заранее совершили сразу несколько звонков в «112», ибо пилот кружился минут 10, но не успели, — отмечается в сообщении. — После благополучной ликвидации «Жигулей» останки прицепили к другому ТС и утащили подальше, чтобы не пришлось чинить убитую оградку. Но найти скрывшегося с места ДТП дрифтера для опытных инспекторов Красносельского ГИБДД не составит никакого труда».
Действительно, аварии здесь происходят не первый раз, «Фонтанка» уже демонстрировала одну из них.