Водитель «Жигулей» на проспекте Ленина в Красном Селе (входит в состав Петербурга) показал, как дрифт превращается в ДТП. Такое там происходит не первый раз.

Авария случилась вечером 8 декабря, около 21 часа, на перекрёстке проспекта Ленина и Гатчинского шоссе, который местные жители уже прозвали «площадью дрифтерской славы». «Нарезая круги, гражданин забыл некоторые законы физики и, не справившись с управлением, совершил ДТП», — рассказывают в сообществе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».