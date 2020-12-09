В Пушкине после утреннего пожара скончались двое

Постельный пожар привел к гибели двух человек в Пушкинском районе.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 9 декабря, сообщение о возгорании в квартире дома 51 по Школьной улице поступило в пожарную охрану в 06:19.



В 2-комнатной квартире в комнате обгорела постель. В 06:52 пожар ликвидирован.



Из квартиры огнеборцы эвакуировали двух человек — мужчину и женщину. Их передали скорой, но, несмотря на усилия медиков, пара скончалась.

