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В Пушкине после утреннего пожара скончались двое

Постельный пожар привел к гибели двух человек в Пушкинском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 9 декабря, сообщение о возгорании в квартире дома 51 по Школьной улице поступило в пожарную охрану в 06:19.

В 2-комнатной квартире в комнате обгорела постель. В 06:52 пожар ликвидирован.

Из квартиры огнеборцы эвакуировали двух человек — мужчину и женщину. Их передали скорой, но, несмотря на усилия медиков, пара скончалась.

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