Петербуржец устроил стрельбу в стиле вестерн на парковке «Карусели»

Житель Красносельского района Петербурга во вторник вечером напугал покупателей гипермаркета на улице Партизана Германа. Ни с того ни с сего он начал стрелять на парковке, очевидцы вызвали полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 9 декабря, выстрелы у «Карусели» на Партизана Германа, 47, прозвучали накануне около 17:30. Реакция полицейских была молниеносной, так как по счастливой случайности рядом оказались патрульные. В итоге стрелок не успел уйти далеко — его задержали в парадной дома №45, где он живёт. С собой у него был револьвер. Правда, не боевой, а охолощенный.