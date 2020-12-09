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В окрестностях Петербурга начали находить ледяные цветы

Петербургский биолог Павел Глазков сфотографировал необычное явление в лесу под Всеволожском.

«Вода, испаряясь из-под земли, замерзает в причудливых формах. Создается ощущение, что ледяные цветы действительно выросли из-под земли», — рассказывает учёный в своём канале «Каждой твари по паре» 9 декабря.

Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре
Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре
Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре
Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре
Фото: Павел Глазков / Каждой твари по паре

Его подписчица Ирина Максимчук такие же «цветы» заметила в Пушкине 4 декабря.

Фото: Ирина Максимчук / Каждой твари по паре 
Фото: Ирина Максимчук / Каждой твари по паре

В конце ноября, напомним, в Петербурге и области видели ледяные волосы (мохнатый лёд), вырастающие на старой древесине. А прошлой осенью ледяные цветы покрыли водоёмы в нескольких регионах России.

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