«Ситуация выходит из-под контроля». Сестры Кардашьян отменили рождественскую вечеринку — впервые за 42 года

Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян объявила, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей большой семьей, отменяется впервые за 42 года.

«Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо относиться серьёзно», — пояснила Кардашьян в твиттере (цитата по РИА Новости).