«Ситуация выходит из-под контроля». Сестры Кардашьян отменили рождественскую вечеринку — впервые за 42 года

Американская телезвезда и предпринимательница Хлои Кардашьян объявила, что ежегодная рождественская вечеринка, которую она проводит вместе со своей большой семьей, отменяется впервые за 42 года.
«Из-за коронавируса ситуация в Калифорнии выходит из-под контроля. Поэтому мы решили, что в этом году не будем устраивать рождественскую вечеринку. Впервые с 1978 года. Это очень печально, но здоровье и безопасность сейчас превыше всего! К пандемии необходимо относиться серьёзно», — пояснила Кардашьян в твиттере (цитата по РИА Новости).
Устраивать пышные праздники в канун Рождества начала Крис Дженнер, мама сестёр Кардашьян, в 1970-х годах. В 2018 году эту традицию продолжили дочери. Они до последнего надеялись, что не нарушат её, но недавно власти штата Калифорния, где проживают звёзды, объявили «домашний режим» для граждан, пишет издание People.
США лидируют среди всех стран мира и по число заболевших коронавирусом (15,1 миллиона случаев, по данным Университета Хопкинса), и по числу погибших (286 тысяч смертей).