Два возможных сценария пандемии коронавируса назвали в Роспотребнадзоре

«Несмотря на то, что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет. Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины», — цитирует Горелова РИА Новости 9 декабря.

Развитие эпидемического процесса в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: стабилизация может начаться уже в ближайшие недели, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Подъём заболеваемости в осенний период был вполне ожидаем из-за погоды. Кроме того, число выявляемых случаев COVID-19 выросло и из-за увеличения числа тестов. «Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации», — подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, в январе возможны два сценария развития ситуации, они зависят от того, как люди будут соблюдать меры профилактики. «Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — отметил Горелов.

Он посоветовал россиянам провести праздники дома — ради собственной безопасности, и уж точно стоит избегать массовых мероприятий, больших компаний, лучше воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, а также от поездок на общественном транспорте. «Главное правило, о котором не следует забывать: если чувствуете себя плохо, появились симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — заключил он.