Русский музей покажет не известные вещи Александра Бенуа

Юбилей именитого художника, критика, идеолог «Мира искусства» в Русском музее решили с размахом: тем более что в фондах музея много работ Бенуа.

Выставка «Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения» в Михайловском замке обещает быть очень петербургской. Во-первых, музей презентует яркого деятеля из династии, много сделавшей для императорского Петербурга. Для местных зрителей (а других в условиях пандемии почти нет) Бенуа – свой, родной. Во-вторых, Бенуа – это в первую очередь Серебряный век, особый для нашего города культурологический слой, глубоко впитавшийся. Поэтому живопись и графика Александра Бенуа, небольшие эскизы, малоизвестных или вовсе неизвестные публике вещи лучше всего считаются в непривычно пустынном зимнем Петербурге – это идеальный для них контекст.

На экспозиции будут вещи 1890-х–1930-х годов: пейзажи, жанровые композиции, театральные эскизы, книжные иллюстрации. Залы будут посвящены ключевым темам Бенуа: образу французского «Короля-Солнца» Людовика XIV, Версаля, театра. Кураторы предупреждают, что будет много работ, которых вы наверняка не видели, выполненных на бумаге водяными красками – такие экспонаты нечасто достают из фондов. Возможно, пандемия и непростой 2020 год – самое время познакомиться с «незнакомым» Бенуа.



Выставка «Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения» пройдёт в Михайловском замке с 9 декабря 2020 по 9 марта 2021. Обратите внимание, что музей будет закрыт с 30 декабря по 10 января. 6+



Анастасия Семенович

